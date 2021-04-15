شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه ونيمار يهنآن سانتوس بمرور 109 على تأسيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هنأ الأسطورة بيليه نجم باريس سان جيرمان ونيمار دا سيلفا، نادي سانتوس على مرور 109 أعوام على تأسيسه.

وكتب بيليه على حسابه بشبكة «تويتر»: «اليوم هو يوم نادي قلبي. أهنئ سانتوس على كونه النادي الذي يحظى بأجمل تاريخ في العالم».

وفي رسالة صوتية، أكد الأسطورة البرازيلي الذي يعد الهداف التاريخي لسانتوس بألف و91 هدفا في ألف و116 مباراة، أنه فخور لكونه شارك في تاريخ سانتوس الذي وصفه بـ«أحد المحركين الكبار» لكرة القدم البرازيلية.

وتلقى النادي التهنئة من لاعبه السابق أيضا نيمار، الذي نشأ في صفوفه وانتقل منه للعب في أوروبا عام 2013، عندما انضم لصفوف برشلونة.

وقال نيمار في فيديو على (إنستجرام): «109 أعوام على تأسيس سانتوس. هذا النادي جزء من حياتي. لقد أعدني لعالم كرة القدم. أتشرف بأن أكون جزءا من تاريخ سانتوس».

وتذكر نيمار فترته مع سانتوس الذي لعب معه 230 مباراة وأحرز 138 هدفا وتوج معه بستة ألقاب منها كأس ليبرتادوريس 2011.

وبالإضافة إلى بيليه ونيمار، هنأ عشرات الأشخاص في عالم الرياضة سانتوس على مرور 109 على تأسيسه.