شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٦» يفوز على المصري بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ على فريق المصري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بالسويس، ضمن الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فتحي مصطفى والدفاع: مازن أحمد - علي الدين علاء - أمير علاء - عبد الله طاهر والوسط: يوسف محمود - عمر معوض - مصطفى أشرف - هشام مصطفى - عمار وليد والهجوم: محمد أحمد سعد.

وشارك عبد الرحمن هشام بدلًا من محمد سعد، ومحمد شريف بدلًا من عبد الله طاهر، وعمر زكريا بدلًا من هشام مصطفى، ويوسف إسلام بدلًا من مصطفى أشرف.

افتتح الأهلي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة عن طريق يوسف محمود، وأضاف عمار وليد الهدف الثاني في الدقيقة ٥١، قبل أن يختتم البديل محمد شريف الثلاثية في الدقيقة ٨٢ من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع فريق ٢٠٠٦ بالأهلي رصيده إلى ٧ نقاط، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع المقاولون العرب ١-١، وفاز على الزمالك ١- صفر، وخسر من إنبي صفر- ٢، وفاز على المصري ٣- صفر، مسجلًا ٥ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك.