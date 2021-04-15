اخبار الرياضه

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

0 نشر
عمرو الصاوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره غرناطة مساء الخميس 15 -5-2021 على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي .
ويريد أبناء سولشاير الفوز من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، ومن المُقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة على قنوات
beIN Sports 1 HD Premium

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports Connect

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا