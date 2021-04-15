شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره غرناطة مساء الخميس 15 -5-2021 على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي .
ويريد أبناء سولشاير الفوز من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، ومن المُقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .
وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة على قنوات
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