شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره غرناطة مساء الخميس 15 -5-2021 على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي .

ويريد أبناء سولشاير الفوز من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، ومن المُقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة على قنوات

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