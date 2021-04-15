شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ياباني: إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو: «رويترز»

قال مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان، الخميس، إن إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد لو أصبح وضع فيروس «كورونا» أكثر صعوبة؛ إذ تتعرض البلاد لموجة رابعة من العدوى قبل أقل من مئة يوم على انطلاق البطولة.

وقال توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي في تصريحات لمحطة «تي بي إس» التلفزيونية: «إذا كان من المستحيل إقامتها، فيجب علينا التوقف».

وأضاف نيكاي أن إلغاء الأولمبياد أمر وارد «بالتأكيد. إذا كان الأولمبياد سيتسبب في نشر العدوى، وعندها ماذا ستكون أهمية الأولمبياد». وكان أولمبياد طوكيو تأجل من العام الماضي بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وسيقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان.

وتعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى «كوفيد ـ 19»، بعد إنهاء الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو، فيما سجلت أوساكا رقماً قياسياً في الإصابات.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من مئة يوم على افتتاح البطولة في 23 يوليو/تموز، بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.

ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء، عن تارو كونو، وزير تطعيم فيروس «كورونا» في اليابان قوله، في برنامج آخر «سنستضيف الأولمبياد بطريقة ممكنة. ربما بدون حضور جماهير». وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة البطولة.