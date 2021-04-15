شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يقهر القوة الجوية بهدف باوزير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

بدأ الشارقة مشواره في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوز ثمين على القوة الجوية 1-صفر، في المباراة التي احتضنها استاد الشارقة.

وتغلب الشارقة على ظروفه بعد إصابة نجمه كورنادو، وخوضه البطولة من دون هدافه ويلتون، وحصد أول 3 نقاط في مجموعة صعبة تضم أيضاً باختاكور الأوزبكي، وتراكتور سازي الإيراني.

وتصدر"الملك" الترتيب برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لباختاكور وتراكتور، وبقي الجوية من دون رصيد.

وغاب البرازيلي إيجور كورنادو، صانع ألعاب الشارقة عن ضربة البداية بسبب تعرضه للإصابة في التدريبات الأخيرة.

وأدى غياب كورنادو إلى تغيير أسلوب المدرب عبدالعزيز العنبري الذي أشرك سالم صالح لأول مرة أساسياً في مركز قلب الهجوم ، بعدما لعب البرازيلي كايو في هذا المركز بعد إصابة ويلتون، لكنه، الأربعاء

أمام القوة الجوية، عاد إلى مركزه الأصلي في الجناح، في حين شغل خالد باوزير مركز صانع الألعاب.

وشهد الشوط الأول فرصة خطرة للقوة الجوية إثر ركنية لعبت وقابلها أيمن حسين برأسه أصابت العارضة (36)، ورد كايو بتسديدة صاروخية أبعدها الحارس العراقي فهد طالب ببراعة إلى ركنية (41).

وسجل الشارقة هدف الفوز عبر الرائع خالد باوزير في الدقيقة 6 3 بعد عرضية من كايو.

وخرج سالم صالح ودخل سيف راشد ليتحول كايو إلى مركز رأس الحربة، من دون أن يتغير شيء ماعدا طرد همام طرق من الجوية بالإنذار الثاني، ليفوز «الملك» بهدف نظيف، ولكن ثمين.