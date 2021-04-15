رمضان صبحي: نفسي أرجع الأهلي وعبدالله السعيد وشريف إكرامي هيفرحوا فيا.. وسيد عبدالحفيظ يرد على رغبة اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب لاعب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز، رمضان صبحي، عن أمنيته الكبيرة في العودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك خلال استضافته في برنامج «رامز عقله طار»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر» وقت الإفطار، ويقدمه الفنان رامز جلال.

وقال رمضان صبحي على هامش استضافته بالحلقة الثانية من البرنامج: «انت عملت اصعب حاجتين معايا حرام عليك انا لسه أهلاوي ونفسي أرجع النادي الأهلي ولكن لازم بموافقة بيراميدز وفرحت طبعا ببطولة أفريقيا الأخيرة اللي حققها الأهلي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

رامز عقله طار حلقة رمضان صبحي

وأضاف: «عبدالله السعيد وشريف إكرامي هيفرحوا فيا بعد المقلب ده».

وأردف رمضان صبحي: «فرحت جدًا بهدف أفشة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، الموسم الماضي.. أنا لسة أهلاوي».



سيد عبدالحفيظ يرد على رغبة رمضان صبحي في العودة للنادي الأهلي



ورد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تصريحات اللاعب بشأن عودته للقلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه لايتحدث عن أي لاعب خارج فريقه بشكل نهائي، وليس من اختصاصه الحديث عن هذا الأمر.



ورحل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، بداية الموسم الجاري، منتقلا إلى صفوف نادي بيراميدز، بعد رفضه عرض المارد الأحمر شراءه من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وتفضيله الانتقال إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي.



حصيلة مشاركات رمضان صبحي مع بيراميدز



وكان رمضان صبحي قد شارك مع بيراميدز الموسم الجاري في 21 مباراة في مختلف المسابقانن نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف، وصناعة هدف وحيد.



فعلي صعيد بطول الدوري هذا الموسم، فقد شارك لاعب بيراميدز في 13 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف.

وعلى صعيد بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فقد شارك لاعب النادي الأهلي السابق مع بيراميدز هذا الموسم في تلك البطولة القارية في 8 مباريات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين، وصناعة هدف وحيد.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي كان حديث سوق الانتقالات في مصر مطلع الموسم الجاري، وذلك عقب انتقاله المفاجئ في نهاية الموسم الماضي إلى صفوف بيراميدز، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته في النادي الأهلي، ليقوم بيراميدز في النهاية بشراء عقده من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.