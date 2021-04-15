شكرا لقرائتكم خبر عن قمة السلة بدون جماهير و الاكتفاء بحضور مجلس إدارة الأهلى والزمالك فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إقامة مباراة القمة الفاصلة المقرر أن تجمع فريقى الأهلى والزمالك، يوم الاثنين المقبل، بصالة الشرقية للدخان فى التاسعة و النصف مساء، فى نهائى بطولة الجمهورية للشباب تحت 20 سنة، بدون حضور جماهيرى، مع الاكتفاء بمجالس إدارات الناديين، بكشف معتمد من النادى والأجهزة الفنية والحكام واللاعبين و المدربين.

وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا إلى الناديين لإخطارهم بالقرار تجنبا لأى أعمال شغب أو خروج عن النص، مثلما حدث فى المباراة السابقة بين الناديين، أو التى شهدتها مباراة فرق الرجال الأخيرة.

وكانت مباراة القمة التى جمعت الفريقين الأسبوع الماضى فى منافسات نفس البطولة قد شهدت أحداث شغب، و اشتباك بين لاعبى الفريقين، و لكن المراقب لم يسجلها فى التقرير خاصة أنها حدثت بعد نهاية اللقاء وفوز الأهلى بنتيجة 81\79 .

ومن قبلها مباراة فرق الرجال والتى تم الغاؤها دون خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى الصالة، واحتساب فوز الأهلى لأن المباراة كانت على صالة الفريق الأبيض بميت عقبة.