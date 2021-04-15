شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل ومروان الصحراوى الأكثر مشاركة مع الإسماعيلى وطارق الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الخميس فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية يومى الثلاثاء والأربعاء لمنح اللاعبين فرصة لقضاء أول أيام شهر رمضان الكريم مع أسرهم، حيث يستعد الدراويش لمواجهة الإنتاج الحربى فى الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونستعرض أبرز أرقام مشاركات لاعبى الإسماعيلى هذا الموسم وفقاً للموقع الرسمى للدراويش ..

- مروان الصحراوى 17 مباراة بواقع 1516 دقيقة.

- محمد عادل 17 مباراة بواقع 1290 دقيقة سجل هدفًا.

-فخر الدين بن يوسف 16 مباراة بواقع 1172 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

-محمود عبد العاطى ” دونجا ” 13 مباراة بواقع 1056 دقيقة.

-محمد الشامى 16 مباراة بواقع 1015 دقيقة سجل هدفًا وصنع هدفين.

-شكرى نجيب 16 مباراة بواقع 1011 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

-محمد هاشم 12 مباراة بواقع 831 دقيقة.

-أرى بابل 13 مباراة بواقع 747 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفًا.

-عماد حمدى 14 مباراة بواقع 731 دقيقة سجل هدفًا.

-محمد صبحى 8 مباريات بواقع 720 دقيقة منى مرماه 11 هدفًا كلين شيت مباراتين.

-محمد فوزى 8 مباريات بواقع 720 دقيقة منى مرماه 11 هدفًا كلين شيت مباراة.

-أحمد مدبولى 12 مباراة بواقع 629 دقيقة.

-محمد بيومى 8 مباريات بواقع 593 دقيقة.

-محمود البدرى 7 مباريات بواقع 583 دقيقة.

-محمد عمار 7 مباريات بواقع 575 دقيقة صنع هدفًا.

-محمد صادق 10 مباريات بواقع 563 دقيقة سجل هدفين.

-حسين السيد 7 مباريات بواقع 506 دقيقة.

-محمد حسن 7 مباريات بواقع 456 دقيقة.

-رضوان شريفى 5 مباريات بواقع 450 دقيقة.

-بنسون شيلونجو 13 مباراة بواقع 426 صنع هدفين.

-أحمد فتحى ” كاستيلو ” 8 مباريات بواقع 425 دقيقة.

-عبد الله جمعة عواض 6 مباريات بواقع 388 دقيقة.

-مصطفى فارس 5 مباريات بواقع 340 دقيقة.

-أحمد مصطفى 7 مباريات بواقع 256 دقيقة.

-عمر الوحش 9 مباريات بواقع 181 دقيقة.

-محمد مجدى مباراتين بواقع 180 دقيقة منى مرماه هدفين كلين شيت مباراة.

-عبد الرحمن مجدى 3 مباريات بواقع 141 دقيقة سجل هدفًا.

-نادر رمضان 5 مباريات بواقع 132 دقيقة.

-مدحت فقوسة مباراتين بواقع 76 دقيقة.

-أحمد أيمن مباراة بواقع 57 دقيقة.

-محمد مخلوف مباراة بواقع 33 دقيقة.

-زياد طارق مباراتين بواقع 12 دقيقة.

-لم يلعب نهائيًا كمال السيد وباهر المحمدى وأحمد العش ومصطفى الزنارى ومحمد ناصر ومحمد الضرف ووجيه عبد الحكيم ومحمد عبد السميع.

ويعقد إيهاب جلال، اجتماعاً مع جهازه المعاون لمناقشة خريطة الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، سواء بمواعيد التدريبات خلال شهر رمضان أو فكرة الدخول فى معسكر مغلق بجانب تحديد أطراف المباريات الودية المزمع إقامتها لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.

وحصد الدراويش انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.