شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد جاهز للمشاركة بتدريبات الأهلي وينتظر إشارة موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي أصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، عقب إنهاء البرنامج التأهيلي الذى خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية.

وكان مقررا مشاركة كريم نيدفيد في التدريبات الجماعية للأهلي نهاية فبراير الماضي أو أول مارس على أقصى تقدير قبل أن يشكو اللاعب من رشح في الركبة، تسبب في تأخير موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وخضوعه لبرنامج تأهيل جديد.

أوضح المصدر أن كريم نيدفيد جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مران الأهلي ولكنه ينتظر قرار الجهاز الفني بشأن انتظامه في المران الجماعي، لاسيما بعدما أنهى المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

ويجهز الأهلي كريم نيدفيد من الناحية النفسية قبل الانتظام في المران الجماعي، باعتبار أن عودة اللاعب للمشاركة في تدريبات فريقه تأخرت كثيرا بعدما غاب عن الأهلي مدة عامين متواصلين بدون لعب كرة قدم منذ إصابته بقطع في غضروف الركبة عام 2019.

وتحسنت حالة كريم نيفيد بشكل جيد الفترة الأخيرة، ولم يشتك من رشح في الركبة، وهي الإصابة التى عاودته منذ فترة بعدما كان قريبا من المشاركة فى التدريبات الجماعية، لتتسبب في تأجيل عودته للملاعب مدة شهر كامل، حيث أدي نيدفيد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي سواء بالجري حول الملعب أو التدرب في الجيم، وأصبح جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية.