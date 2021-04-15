شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يحاول إقناع كارتيرون بالموافقة علي احترافه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري يوسف أوباما مهاجم الزمالك عدة محاولات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من أجل الموافقة علي احترافه في فترة الانتقالات في الصيف المقبل، وذلك بعدما تلقي اللاعب عرضا شفويا من أحد الأندية السعودية.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن مطالبة كارتيرون لاوباما باغلاق الملف تماما لحين مصالحة الجماهير عقب الخروج من دوري ابطال افريقيا، في المقابل فان أوباما يتمسك بالاحتراف عقب نهاية الموسم الحالي ، بعدما تبخرت أحلام الفريق في الحصول علي لقب دوري ابطال افريقيا للموسم الثاني علي التوالي وهو ما جعل معظم اللاعبين يفكرون في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وتلقي أوباما عرضا سعوديا من أحد الأندية التي تنافس علي المربع الذهبي في الدوري السعودي هذا الموسم، الا ان كارتيرون رفض تماما رحيله بعدما أكد الفرنسي لاوباما انه يعتمد عليه في بناء جيل قوي للزمالك الموسم المقبل.

في سياق مختلف أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوي الذي قدمه المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في مباراة حرس الحدود التي أقيمت أمس في دور الـ 32 لكأس مصر والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1.

وعلي الرغم من عدم احراز أحداد لأهداف الا انه ساهم في ركلة جزاء والخطأ الذي أحرز منه يوسف أوباما هدف التعادل ، وهو ما جعل كارتيرون يصفه بمفتاح الفوز أمس، وستشهد المباريات المقبلة تثبيت حميد أحداد في مركز الجناح الأيسر كبديل لأحمد سيد زيزو بدلا من المهاجم الصريح.

وتألق أحداد أمس في مركز الجناح الأيسر بعدما فشل في كل المباريات التي خاضها في مركز المهاجم الصريح.