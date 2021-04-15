مصر تشارك فى بطولة أفريقيا للسلاح المؤهلة للأولمبياد بلاعب ولاعبة فقط

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد السلاح عن مشاركة مصر فى بطولة أفريقيا للكبارالمقرر أن تقام على أرضها بإستاد القاهرة يوم 23 أبريل الجارى والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تم تأجيلها لمدة سنة من 2020 إلى 2021 بسبب فيروس كورونا بلاعب ولاعبة فقط وهما محمد السيد وسارة نونو فى منافسات سيف المبارزة.

تأتى مشاركة مصر فى سلاح سيف المبارزة فقط نظرا لتأهل مصر فى باقى الأسلحة.

وضمت قائمة الدول التى أكدت المشاركة فى البطولة حتى الآن كلا من" الجزائر و الكاميرون و الكونغو و غانا و مالى و موريشيوس و المغرب و السنغال و توجو و جنوب أفريقيا و نيجيريا و بوتسوانا و تونس بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف .

ومن المقرر أن تشهد البطولة إجراءات إحترازية مشددة على جميع اللاعبين و المشاركين لحماية اللاعبين من فيروس كورونا مثل بطولة العالم التى إستضافتها مصر أول أبريل للشباب و الناشئين وتقام البطولة على مدار يوم واحد فقط لجميع الأسلحة وفقا لما قرره الإتحاد الأفريقى للعبة .

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب شارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، وتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

كما شهدت الإجراءات الإحترازية لبطولة العالم للسلاح تطبيق نظام الفقاعة الطبية لجميع المشاركين مع الخضوع لمسحات طبية للكشف عن فيروس كورونا كل 72 ساعة على غرار بطولة العالم لليد التى نظمتها مصر يناير الماضى .