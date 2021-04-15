شكرا لقرائتكم خبر عن محترف الأهلى يصل القاهرة استعداد للمشاركة فى مباريات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأمريكى دونفان جاكسون لاعب كرة السلة الجديد بالنادى الأهلى، إلى مصر، بعد التعاقد معه مؤخرا خلفا لمواطنه أليكس يونج .

ومن المقرر أن ينضم جاكسون إلى التدريبات الجماعية لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، خلال الفترة الجارية، لحين انهاء اجراءات قيده فى اتحاد كرة السلة، تمهيدا لمشاركته مع الفريق فى مباريات الموسم الجارى.

وتعاقد الأهلي مع الأمريكى دونفان جاكسون بناءا على رغبة الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بقيادة أشرف توفيق، بعد أن تم توجيه الشكر إلى أليكس يونج الذي خاض تجربة مميزة مع النادي، خاصة أن التعاقد مع جاكسون يأتي في إطار الاحتياج الفني في مركزه بشكل أكبر، مع كامل التقدير لما قدمه يونج في مركزه خلال الفترة الماضية.