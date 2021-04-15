شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 7 ألقاب تزين سجل بطولات الدراويش فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لواحد من أعرق الأندية المصرية وهو النادي الإسماعيلي، والذي يزين تاريخه 7 بطولات.

الإسماعيلي هو ثالث أكثر الأندية شعبية في مصر بعد الأهلي والزمالك، ويُعرف ببرازيل الكرة المصرية نظرا لما يقدمه لاعبو الدراويش من كرة جميلة وممتعة يعشقها الجمهور.

تأسس النادي الإسماعيلي عام 1924، ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الاسماعيلي الى عام 1967، عندما فاز ببطولة الدوري المصري الممتاز، وكان في ذلك الوقت أول نادٍ يحرز اللقب من خارج مصر بعد الأوليمبي، وضم هذا الجيل العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم (سيد عبد الرازق وعلي أبو جريشة وميمي شعبان وميمي درويش).

أما أول لقب أفريقي فاز به الإسماعيلي فيرجع إلى عام 1969، عندما تُوج بلقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري (دوري أبطال إفريقيا حالياً)، ليُعد أول نادٍ عربي يفوز ببطولة قارية وأول فريق مصري يحقق هذا اللقب بعدما انتصر الدراويش على فريق الإنجلبير الزائيري بنتيجة 1/3 في مباراة تألق فيها الثنائي سيد عبد الرازق "بازوكا" وعلي أبو جريشة.

حصد النادي الإسماعيلي بطولة الدوري العام 3 مرات جاءت كالتالي: (1966–67، 1990–91، 2001–02)، بينما حصد الدراويش لقب كأس مصر، مرتين مواسم: (1996–97, 1999–2000)، وحصد أصحاب الرداء الأصفر بطولة دوري منطقة القناة مرة واحدة عام: (1932).

وتوج الإسماعيلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا كأول فريق عربي يحرز البطولة عام (1969)، وحصد لقب الوصيف مرة واحدة عام (2003).