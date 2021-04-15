الامارات | مدرب ليفربول ينتقد محمد صلاح بعد الخسارة من ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول ينتقد محمد صلاح بعد الخسارة من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق مدرب فريق ليفربول، يورغن كلوب، على الفرص الكثيرة المهدرة للاعب المصري محمد صلاح أمام فريق ريال مدريد الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بالتعادل السلبي ليصعد ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي. وقال المدرب في تصريحات لشبكة "بي بي سي": هذا ما يحدث لنا هذا الموسم، افتقادنا للمسات الأخيرة للهجمات، وعلينا انتهاز تلك الفرص، نعرف عدد المرات التي ينهي فيها محمد صلاح تلك الهجمات وهو مغلق العينين، كان ينهيها بسهولة، لم يفعل هذا اليوم".

وودع فريق ليفربول البطولة كما خسر لقب الدوري الإنجليزي ويعاني حالياً للبقاء في مربع الكبار بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق هذا الموسم، كان أخرها وداع دوري الأبطال بعدما خسر أمام ريال مدريد بمجموع المباراتين 3-1. وقال كلوب، عن فرص محمد صلاح في نهاية حديثه: "محمد صلاح الليلة لم يكن هكذا، لم يكن الأمر على ما يرام تمامًا معه، وهكذا مع فيرمينو، لم نكن في يومنا وكان يجب استغلال كل هذه الفرص".

وحصل محمد صلاح، على أكثر من فرصة في المباراة أخطرها من انفراد تام في الدقيقة 2 من عمر المباراة كان كفيلا بتحويل كفة اللقاء، بعد أن سدد الكرة بشكل ضعيف في وسط المرمى أخرجها حارس ريال مدريد بسهولة.

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