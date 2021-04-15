شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي : وليد سليمان يخضع لفحص طبي الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق شعر بألم في العضلة الخلفية، وعلى أثره تم استبداله في الشوط الثاني من مباراة النصر والتى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 2-1 .

وأضاف أبو عبلة أن وليد سليمان سيخضع لفحص طبي اليوم الخميس من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وفرصته لمواجهة نادي الزمالك الأحد المقبل .

وسجل وليد سليمان الهدف الأول في مباراة النصر، التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من مباريات كأس مصر.