شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يابانى : إلغاء الأوليمبياد وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نقلت وكالة كيودو للأنباء، عن مسؤول في الحزب الحاكم باليابان، اليوم الخميس، أن إلغاء أوليمبياد طوكيو أمر وارد، لو أصبح وضع فيروس كورونا أشد صعوبة.

وقال «كيودو» إن توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، أوضح في تصريحات تليفزيونية، أنه إذا كانت حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا تعني «أنه من المستحيل، فربما نستسلم للأمر».

وتعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد- 19، بعد إنهاء الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو، فيما سجلت أوساكا رقمًا قياسيًا في الإصابات.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات، قبل أقل من مائة يوم على افتتاح البطولة، في 23 يوليو المقبل، بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة البطولة.