شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة استقلال طاجكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

يدشن فريق شباب الأهلي الخميس، مشاركته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يلتقي استقلال طاجكستان في الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021 والتي تضم إلى جانبهما الهلال السعودي وأي جي إم كي الأوزبكي.

ويراهن «الفرسان» في هذه المشاركة على هدافه البرازيلي المقيم إيجور جيسوس المقيد في البطولة الآسيوية في خانة الأجنبي رابع، علاوة على مواطنه كارلوس إدواردو، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الذي يغيب في أول مباراتين (أمام الاستقلال الطاجيكي والهلال السعودي للإيقاف منذ النسخة الماضية)، علاوة على محمد جمعة «بيليه»، في حين سيكون الأرجنتيني كارتابيا الغائب الأكبر عن مباريات المجموعة بداعي الإصابة.

ويطمح شباب الأهلي للفوز في ضربة البداية لاكتساب دوافع معنوية تعينه في مشواره بالمنافسات الذي يتضمن إلى جانب المباراة الافتتاحية مواجهة الهلال السعودي يوم 18 إبريل/نيسان الحالي، ويليه أيه جي أم كي (21 و 24 إبريل) ثم الاستقلال 27 منه ويختتم مواجهاته بالدور التمهيدي يوم 30 إبريل بلقاء الهلال إياباً.

من جهته، قال مهدي علي، مدرب شباب الأهلي: «بالنسبة لنا المباراة مهمة لأنها الأولى، هدفنا الذي نعمل من أجله هو التأهل لدور الـ16، والمعلومات المتوفرة عن الفريق المنافس تعتبر قليلة، وعندما تلعب أمام فريق غامض يجب أن تكون حذراً».

بدوره، قال حارس مرمى شباب الأهلي ‏ماجد ناصر: «المباراة مهمة وصعبة، بالنسبة لفريقنا، لدينا هدف معين وهو التأهل لدور الـ16 وإن شاء الله نكون في قمة مستوانا في مباراة الافتتاح ونحقق ما نصبو إليه بالحصول على النقاط».