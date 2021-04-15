شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يخسر ضربة البداية الآسيوية.. وتين كات يتهم التحكيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

خسر الوحدة أمام بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 0-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة غوا الهندية، في أولى منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لصالح بيرسبوليس جلال حسيني في الدقيقة 41.

وقدم الوحدة مباراة متباينة على مدار الشوطين، حيث تراجع في الشوط الأول مع أفضلية وضغط من جانب فريق بيرسبوليس الذي كاد أن ينجح في الوصول إلى مرمى الوحدة، لولا تألق الحارس راشد علي في إبعاد الكرة، وبعد مرور 20 دقيقة تخلى العنابي عن تراجعه وتحرك للأمام، وهدد مرمى الفريق الإيراني مرتين عن طريق ماتافز وخريبين، وفي الدقيقة 41 سجل المنافس هدف الفوز ومن الكرة التي أبعدها الكربي عن خط المرمى لتعود مرة أخرى إلى جلال حسيني الذي أودعها الشباك.

وكان «العنابي» الأفضل في الشوط الثاني، حيث كثف خلاله ضغطه لإدراك التعادل وهدد مرمى بيرسبوليس في أكثر من كرة أخطرها كرة خريبين ومحاولة خليل إبراهيم. ودفع تين كات بالنجم إسماعيل مطر بدلاً من خميس إسماعيل لتنشيط الهجوم، وتم تعطيل خريبين داخل الصندوق، وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء واضحة.

وظهر السوري عمر خريبين بأداء وتحركات جيدة في الشوط الثاني، ولم يثمر الضغط الوحداوي أهدافاً، في ظل إغلاق دفاعي محكم ويقظة من قبل لاعبي الفريق الإيراني، وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

من جهته، قال الهولندي هينك تين كات، مدرب الوحدة بعد المباراة: «كنا نستحق نقطة على الأقل، وكان من الصعب أن نفوز في ظل وجود أخطاء تحكيمية واضحة»، مشيراً إلى الشك في وجود ركلتي جزاء للعنابي.

وأضاف: «فخور بلاعبي فريقي وبالطريقة التي لعبنا بها المباراة، لقد حصلنا على عدد من الفرص في الشوط الأول، ولكن الحظ لم يكن معنا، وتحكمنا في الشوط الثاني ولم نحسن استغلال الفرص مجدداً».

وأشار مدرب الوحدة إلى أن تأثير الصيام ظهر على اللاعبين، خاصة في آخر ربع ساعة من المباراة.