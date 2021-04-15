"علشان السروال قصير".. إيران تقطع بث قمة الدوري الإنجليزي 100 مرة وتتجنب الحكم المساعد

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة غريبة، قطعت قناة الرياضة الإيرانية، بث مباراة مانشستر يونايتد وتتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من 100 مرة، لسبب غريب.



وقررت القناة الرياضية الإيرانية التابعة للحكومة، قطع البث خلال لقاء قمة الدوري الإنجليزي 100 مرة، كل ما ظهرت الحكم المساعد للقاء، سيان ماسي إيلس. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تجنبت القناة الإيرانية إظهار حكم اللقاء الشابة سيان ماسي إيلس، بسبب ارتدائها سروالا قصيرا.



وقالت الصحيفة إن القناة الإيرانية قطعت البث كلما ظهرت سيان خلال اللقاء، ووضعت صورة لملعب اللقاء عوضا عنها.

واستغربت الصحيفة البريطانية إصرار القناة على قطع البث كلما ظهرت سيان، التي تعتبر من أفضل الحكام المساعدين في الدوري الإنجليزي.

وكتبت منظمة "حريتي الخفية" التي تحارب التمييز بين الجنسين في إيران: " انزعج مراقبو التلفزيون من وجود حكام يرتدون سراويل قصيرة.. كان حلهم هو الابتعاد عن المباراة وتصوير شوارع لندن الخلفية، الأمر مثير للسخرية". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

ووفقا للمنظمة، فأنه في نهاية المباراة قال أحد المعلقين الإيرانيين مازحا إنه يأمل أن يستمتع المشاهدون بالعرض الجغرافي لمدينة لندن.

وقالت المنظمة: "الرقابة في الحمض النووي للجمهورية الإيرانية. لا ينبغي لنا تطبيع هذه الممارسة. هذه ليست ثقافتنا. هذه هي أيديولوجية النظام القمعي".