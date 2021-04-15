شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى يحدد موقف أكرم توفيق من اللحاق بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلى لكشف طبى لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه ضد الزمالك، فى قمة الدورى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدورى، بعد إصابة اللاعب فى مباراة فريقه أمس ضد النصر بكأس مصر.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بكدمة قوية فى الذراع فى أول 10 دقائق من عمر مباراة فريقه ضد النصر بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، وتسببت فى نقله إلى المستشفى لإجراء الأشعة والاطمئنان على حالته.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن نتيجة أشعة أكرم توفيق لاعب الفريق جاءت مطمئنة للغاية.

وأضاف أن نتيجة أشعة اللاعب أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط فى الذراع، وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق.

ويبدأ فريق الأهلى، اليوم الخميس، التحضير لمواجهة الزمالك، باعتبارها مباراة فى غاية الأهمية وستكون فارقة فى رسم ملامح المنافسة على لقب الدورى.

ويغلق الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة النصر فى دور الـ32 لكأس مصر، والتى جمعتهما أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث فضل موسيمانى الدفع بمجموعة من اللاعبين البدلاء من أجل إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين فى هذه المواجهة قبل قمة الدورى ضد الزمالك.