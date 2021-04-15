شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بمستوى حميد أحداد أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بالمستوى الذى قدمه المغربى حميد أحداد لاعب الفريق فى مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس فى دور الـ32 لكأس مصر والتى انتهت بفوز الزمالك 3 /1.

وعلى الرغم من عدم إحراز أحداد لأهداف إلا أنه ساهم فى ركلة جزاء والخطأ الذى أحرز منه يوسف أوباما هدف التعادل لفريق الزمالك، وهو ما جعل كارتيرون يصفه بمفتاح الفوز أمس، وستشهد المباريات المقبلة تثبيت حميد أحداد في مركز الجناح الأيسر كبديل لأحمد سيد زيزو بدلا من المهاجم الصريح.

وتألق أحداد أمس في مركز الجناح الأيسر في مباراة حرس الحدود بعدما فشل في كل المباريات التي خاضها في مركز المهاجم الصريح، خاصة أن مركز المهاجم الصريح أصبح يضم الثنائي سيف الجزيري ومروان حمدي بخلاف الشباب حسام أشرف وأسامة فيصل.

من ناحية أخرى كشف الإعلامى سيف زاهر، عن تلقى نادى الزمالك عرضين خياليين للاعبين فى الفريق، وأن باتريس كارتيرون مدرب الفريق تمسك باستمرار يوسف أوباما مع الفريق الموسم المقبل.

وقال سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورت: "هناك عرض للاعبين فى نادى الزمالك بأرقام خيالية، وكاريترون رفض الحديث عن هذا العرضين وأغلق الملف نهائى، ورفض أى حديث بشأن احتراف يوسف أوباما ولن يفرط فيه مهما كان قيمة العرض".

وأضاف سيف زاهر: "كارتيرون طالب بتجديد عقد مصطفى فتحى، ورفض ضم لاعب محلى وقع بالفعل لنادى الزمالك، كما أنه استقر بالفعل على الحارس الذى سيرحل عن نادى الزمالك فى نهاية الموسم سواء للإعارة أو بيع نهائي".