شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 31 مباراة جمعت المصرى والطلائع قبل موقعة كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البورسعيدى منتشياً بفوزه على الجونة بهدف دون رد فى الدورى صعد به لوصافة المسابقة، فى المقابل حقق فوز كبير على الجونة أيضاً برباعية دون رد.

طريق المصرى والطلائع فى كأس مصر

تأهل المصرى البورسعيدى لدور الستة عشر بكأس مصر عقب الفوز على المنصورة بثلاثية دون رد في دور الـ 32 للمسابقة فيما فاز الطلائع على القناة بثلاثية مقابل هدف في نفس الدور.

مواجهات المصرى والطلائع بدأت قبل 15 عاما بعد صعود طلائع الجيش لأول مرة موسم 2004/2005، عندما التقيا في الأسبوع الثاني بجهاز الرياضة العسكري، وانتهت بالتعادل السلبى في 24 سبتمبر 2004 وأدارها الحكم رضا البلتاجي ، مباراة الدور الأول، انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تقدم محمود وادى، وتعادل محمد رزق. 15 تعادلا هي النتيجة الأكثر بين الفريقين منها 7 تعادلات سلبية، بينما فاز المصرى 8 مرات وفاز الطلائع 7 مرات ، بينما يتفوق المصري في التهديف بتسجيل 32 هدفا مقابل 26 هدفا لطلائع الجيش. يتساوى عرفة السيد وصلاح أمين في صدارة هدافي الجيش والمباراة برصيد 4 أهداف. بينما يتقاسم لقب هداف المصري العميد حسام حسن ومحمود شاكر عبدالفتاح وبكاري كولوبيالي، والبوركيني أريستيد بانسيه برصيد هدفين.

مواجهات المصرى والطلائع

انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله أحمد ياسر فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة على ستاد السويس فى 25 ديسمبر 2019 .

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى أقيم فى 17 سبتمبر 2020 على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة 27 للمسابقة.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله عمر كمال عبد الواحد فى اللقاء الذى أقيم بالجولة 17 للمسابقة فى 3 أبريل 2021 على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

ماهر يطالب باستمرار نغمة الانتصارات وإيميكا يغيب

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات بغية حصد فوز في كأس مصر بحثاً عن استكمال مشوار البطولة للمحطة النهائية، ويغيب عن المصرى في هذه المباراة إيزى إيميكا بسبب الإيقاف.

بسيونى يبحث عن مواصلة مشوار الكأس على غرار النسخة الاخيرة

في المقابل حرص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على تحفيز لاعبيه بجلسات نفسية لحصد بطولة كأس مصر ليكون أول لقب فى تاريخ النادى، ويأمل بسيونى فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه، قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.