شكرا لقرائتكم خبر عن أوتشو يتأخر فى العودة لصفوف المقاصة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر الأوغندى خالد أوتشو لاعب وسط المقاصة فى العودة من بلاده عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها اللاعب خلال فترة توقف الدورى لظروف الأجندة الدولية بسبب إنهاء بعض الإجراءات الخاصة به.

وتواصلت إدارة المقاصة مع خالد أوتشو الذى أبلغ الإدارة بأنه لن يتمكن من العودة للقاهرة قبل الانتهاء من بعض الإجراءات والمستندات الخاصة به فى بلاده وبعدها سيحجز ويعود إلى القاهرة وينتظم فى تدريبات الفريق الفيومى.

كان باولن فوافى قد عاد بداية الأسبوع الحالى ومن المنتظر أن يظهر فى المران شميلس بيكلى المتوقع وصوله خلال الساعات القليلة القادمة، فيما سبق وحضر إلى القاهرة الثنائى الليبى مفتاح طقطق والمغربى أحمد مرشوح.

وتعادل المقاصة مع بيراميدز في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى فى المواجهة التى شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة من الفريقين.

وتقدم محمد فاروق لبيراميدز قبل أن يتعادل عبد الله مجدى للمقاصة وينجح فى خطف نقطة لفريقه من هذه المواجهة والخروج بنتيجة مرضية من أمام منافس قوى.

ونجح محمد عظيمة المدير الفنى للمقاصة فى تحقيق تعادلين بأول مهمة له مع الفريق الفيومى بدءا من التعادل مع سموحة ثم بيراميدز.