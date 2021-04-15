شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد الشناوى يستحوذ على دعوات الأهلاوية فى رمضان قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن تسيطرعلى جماهير النادى الأهلى فى ظل غموض موقف مشاركة محمد الشناوى المصاب بفيروس كورونا من عدمه فى لقاء القمة أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل.

ويستحوذ محمد الشناوى على دعوات الجماهير الأهلاوية فى رمضان من أجل لحاقه بالقمة، وثبوت سلبية المسحة قبل موعد المباراة المنتظرة.

ويُعد غياب محمد الشناوى عن الأهلى خسارة كبيرة باعتباره أحد أهم نقاط القوة فى الفريق، لذا قرر مسئولو النادى إجراء أكثر من مسحة له فى الساعات المقبلة تحسباً لظهور المسحة الأخيرة سلبية، وبالتالى ينضم لقئمة الفريق فى مباراة القمة.

ويخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لمسحتين خلال اليومين المقبلين من أجل متابعة حالته بشكل مُستمر ومعرفة تطورات إصابته بفيروس كورونا.

وأجرى محمد الشناوى مسحتين وجاءت نتيجتهما إيجابية، وتقرر إجراء مسحة ثالثة له اليوم الخميس على أن يجرى مسحة رابعة غدا الجمعة لتحديد موقفه النهائى من مبارة القمة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل فى الدورى.

وقال الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، إن تحاليل محمد الشناوى مطمئنة جدا على الرغم من أن نتيجة مسحته إيجابية لكن مسحته قريبة من السلبية وقد يلحق بمباراة الزمالك المقبلة.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: "أعراض كورونا على الشناوى ضعيفة وهناك أمل فى تعافيه قبل القمة". ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس محمد الشناوى فى الصور التالية: