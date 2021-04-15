شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يعد جماهير الأهلى بالأفضل بعد تخطى النصر فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى جماهير القلعة الحمراء، بعد تخطى فريق النصر فى كأس مصر، والفوز بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، ليحجز الأهلى مقعده فى دور الـ16 ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب الذى يحمله عن الموسم الماضى.

ونشر الحاوى صورة من مشاركته فى مباراة الأمس وعلق عليها: مبروك الفوز لأعظم جمهور فى الكون والقادم أفضل.



وليد سليمان

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة غريمه التقليدى نادى الزمالك، فى المباراة المقبلة بالدورى العام والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل الجارى.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن وليد سليمان لاعب الفريق شعر بألم فى العضلة الخلفية، وعلى إثره تم استبداله فى الشوط الثانى من مباراة النصر.

وأضاف أبو عبلة أن وليد سليمان سيخضع لفحص طبى اليوم الخميس من أجل الاطمئنان على حالته.

وسجل وليد سليمان الهدف الأول فى مباراة النصر، التى حسمها الأهلى بهدفين مقابل هدف وحيد، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، فى إطار منافسات دور الـ32 من مباريات كأس مصر.

وصعد فريق الأهلى إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز النصر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وصعد الأهلى لملاقاة إنبى فى دور الـ16 فى المباراة التى شهدت مشاركة الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين البدلاء.