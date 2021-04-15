شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لـ محمد الشناوى بعد إيجابية العينة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، مسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة للاطمئنان على حالة اللاعب، بعدما أثبتت العينة الأولى التى خضع لها قائد الفريق الأحمر إيجابية العينة، وبناء عليه تم عزل اللاعب وخضوعه للبروتوكول الطبى.

ويرغب مسئولو الأهلي فى التأكد من مسحة قائد الفريق وموقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام الزمالك فى قمة الدورى من عدمه، لاسيما أن استمرار إيجابية العينة للمرة الثانية ستضعف من فرص لحاق الأخطبوط بمباراة القمة يوم الأحد المقبل.

وتلقى الجهاز الفنى لفريق الأهلى صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الإثنين وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية، وغاب الشناوى عن مباراة الأهلى والنصر أمس الأربعاء، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.