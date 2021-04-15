«بطلع مع أصحابي نوزع بلح ومياه بالشارع».. لاعب الأهلي يبهر الجماهير بحنجرته الذهبية في تلاوة القرآن.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - في مفاجأة للجمهور، خطف محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنظار جماهير وعشاق «المارد الأحمر»، لكن هذه المرة ليست داخل المستطيل الأخضر، إنما بصوته العذب أثناء تلاوة آيات من القرآن الكريم.



يبهر جماهير الأهلى بحنجرته الذهبية في تلاوة القرآن



الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولت مقطع فيديو، يرصد قراءة لاعب المارد الأحمر، محمد محمود، لآية قرآنية من سورة الزمر: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم».

وجاءت التلاوة القرآنية في إطار الحلقة التي قدمها لاعبا الأهلي محمد محمود وكريم نيدفيد، على قناة النادي عبر موقع «يوتيوب»، ضمن سلسلة حلقات «رمضانك أهلاوي»، خلال الشهر الكريم.

وروى محمد محمود، أحداث يومه الرمضاني في العام الماضي، قائلا: «أول يوم كان بيكون تجمع مع العيلة، ويومي كان بيبدأ بصلاة الفجر في البيت بسبب كورونا، واقعد اقرأ أذكار وبعدين أنام وأصحى قبل الظهر وأصلي واقرأ قرآن، وبعدها نلعب شوية بلايستيشن، وقبل المغرب بطلع مع أصحابي نوزع بلح ومياه بالشارع».

وسرعان ما تفاعل جمهور الأهلي مع مقطع الفيديو، حيث تخطى حاجز الـ90 ألف تفاعل، منذ تداوله، وسط إشادة كبيرة بصوت اللاعب الرائع، حيث علق «الحسن يسري»: «ما شاء الله ربنا يكرمك ويبارك لك وترجع أحسن من الأول بإذن الله»، بينما علق حساب يحمل اسم «أبو بكر محمد»: «ما شاء الله صوت جميل وقبول وموهبه إنسان خلوق والواحد واثق إنك هترجع أحسن من الأول وهتعمل تاريخ كبير، وهتحفر اسمك بحروف من دهب مع نادي القرن شعب الاهلي في ضهرك بيحبك وبيدعمك يا محمد، الإصابه قدر الله و مشيئته وأنت إنسان مجتهد وراضي وربنا هيكرمك استعد للعوده علشان وحشتنا في الملعب».

يشار إلى أن محمد محمود، خضع لعملية جراحية فى غضروف الركبة خلال أكتوبر الماضي، بعد الآلام الشديدة التى شعر بها حيث أكدت الأشعة وجود قطع فى غضروف الركبة، وأجرى الجراحة، بينما يقترب اللاعب بشكل كبير حاليا إلى العودة للمستطيل الأخضر، والمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.