شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى .. هداية ملاك بطلة التايكوندو تُوجت بملكة جمال الجائزة الكبرى بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هى هداية وملاك لاعبة منتخب التايكوندو.

هداية ملاك هى لاعبة منتخب التايكوندو، وأول لاعب عربية وأفريقية تتأهل إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.

ولدت هداية ملاك عام 1993، وبدأت لعبة التايكوندو وهى فى العاشرة من عمرها، وتدرجت فى اللعبة حتى انضمت لمنتخب الناشئين ومنه الى الكبار.

حققت هداية الكثير والكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحرالمتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.

وفازت هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، بلقب ملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى، التى أقيمت بروسيا أغسطس عام 2015.

تزوجت هداية ملاك الصيف الماضى من عبد الرحمن فايد لاعب الطائرة الشاطئية فى جو عائلى اقتصر على الأهل والأصدقاء من أسرة التايكوندو والطائرة بأحد الفيلات. وتستعد هداية ملاك فى الوقت الحالى للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.