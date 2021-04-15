شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يخشى مفاجآت الكأس اليوم أمام الطلائع على استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البورسعيدى منتشياً بفوزه على الجونة بهدف دون رد في الدوري صعد به لوصافة المسابقة، في المقابل حقق فوز كبير على الجونة أيضاً برباعية دون رد.

وتأهل المصرى البورسعيدى لدور الستة عشر بكأس مصر عقب الفوز على المنصورة بثلاثية دون رد في دور الـ 32 للمسابقة فيما فاز الطلائع على القناة بثلاثية مقابل هدف في نفس الدور.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات بغية حصد فوز في كأس مصر بحثاً عن استكمال مشوار البطولة للمحطة النهائية، ويغيب عن المصرى في هذه المباراة إيزى إيميكا بسبب الإيقاف.

في المقابل حرص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على تحفيز لاعبيه بجلسات نفسية لحصد بطولة كأس مصر ليكون أول لقب فى تاريخ النادى، ويأمل بسيونى فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه، قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.