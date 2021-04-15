شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. فلافيو يهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى، بلقب بطولة الدورى موسم 2009 بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد أحرزه الأنجولى أمادو فلافيو.

فى 24 مايو 2009 تساوى الأهلى مع الإسماعيلى فى عدد النقاط ووصل رصيد كل منهما إلى 63 نقطة فأقيمت مباراة فاصلة بينهما لتحديد البطل وفى الدقيقة الرابعة سجل فلافيو رأسية فى مرمى محمد صبحى حارس الدراويش، بعد تمريرة من جلبرتو، ليحرز الهدف الوحيد فى اللقاء ويهدى درع الدورى الـ34 فى تاريخ الأهلي.

وكان فريق الأهلي تأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وصعد الأهلي لملاقاة إنبي في دور الـ16 في المباراة التي شهدت مشاركة الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين البدلاء، وسجل وليد سليمان ووالتر بواليا للأحمر، وأحمد الصعيدى للنصر.