شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتطلع لاستعادة أمجاد الكأس الليلة أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد غزل المحلة بدور الستة عشر لكأس مصر، فى مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري فيما حقق زعيم الثغر الفوز على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين أيضاً في أخر ظهور بمسابقة الدوري.

وتأهل وادى دجلة لدور الستة عشر عقب الفوز على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ 32 للبطولة فيما تأهل زعيم الثغر عقب الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف في نفس الدور.

وطالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بمواصلة مشوار الكأس بنجاح لتعويض إخفاقات هذا الموسم ببطولة الدوري ، وطالب حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندرى، لاعبيه بتوخى الحذر من وادى دجلة والسعى لحسم المباراة مبكراً للهروب من دوامة مفاجآت كأس مصر ، ويسعى الاتحاد السكندرى، الفائز بلقب كأس مصر 6 مرات والأكثر تتويجا فى المسابقة بعد الأهلي والزمالك، لعبور موقعة وادى دجلة بعيداً عن المفاجآت المعروفة عن بطولة الكأس.

زعيم الثغر أحد الفرق الثلاثة عشر التى شاركت في النسخة الأولى لمسابقة كأس مصر عام "1922"، ينتظر اللقب السابع لكأس مصر فى تاريخه بعد غياب طال 45 عاماً منذ فوزه على الاهلى عام 1976 بهدف طلعت يوسف الشهير.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.