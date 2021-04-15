شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز بدائل المصابين بالأهلى استعدادا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تحديد البدائل التى سيعتمد عليها فى مباراة الزمالك لتعويض اللاعبين المصابين، والذى سيتفتقدهم الفريق الأحمر فى قمة الدورى، حيث يغيب عن الأهلى كل من محمد الشناوى وعلى معلول وحمدى فتحى وجونيور أجايى وياسر إبراهيم ومحمد هانى.

وينوى موسيماني، الاعتماد على على لطفى فى حراسة المرمى بدلا من محمد الشناوى وأحمد رمضان فى الجبهة اليمنى بدلا من محمد هانى، ورامى ربيعة فى قلب الدفاع بدلا من ياسر إبراهيم، وحسين الشحات فى مركز الجناح الأيسر بدلا من جونيور أجايى، فيما يستمر أيمن أشرف فى قيادة الجبهة اليسرى.

وتلقى الجهاز الفنى لفريق الأهلى، صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الإثنين وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية، وغاب الشناوى عن مباراة الأهلى والنصر المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.