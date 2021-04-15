شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة قبل الأخيرة بدورى المحترفين لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية فى إطار الجولة الختامية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020/2021.

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين الزهور مع الأهلى، والزمالك مع الطيران، وطلائع الجيش مع سبورتنج، وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك، والزهور مع الطيران، وهليوبوليس مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع الأولمبى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول الترتيب برصيد 37 نقطة لفارق الأهداف بينه وبين الأهلى، حيث لعب الأبيض 12 مباراة فاز فى 11 وخسر فى واحدة وله 383 هدفا وعليه 326 هدفا.

أما الأهلى فلعب 12 مباراة فاز فى 11 وتلقى أيضا خسارة وحيدة وله 406 أهداف وعليه 303 أهداف.

وقرر مسئولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 المحدد لها غدا الجمعة فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتى ذلك فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

وحددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط عقب إنتهاء جولتى الخميس والجمعة.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.