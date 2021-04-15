شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تصعيد أزمة إمام عاشور للكاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادي الزمالك تصعيد أزمة إمام عاشور، لاعب الفريق، للمحكمة الرياضية الدولية "الكاس"، التي تمنع لجنة الانضباط من اتخاذ عقوبات ضد أي طرف في قضية دون الاستماع لأقواله، وسبق وتم إلغاء عقوبات وقرارات كبرى لاتحادات قارية بسبب ذلك.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة قرارات بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 99 عقب مباراة القمة أمام الأهلي في ختام بطولة الجمهورية والتي تضمنت إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق الأول 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

نادي الزمالك فور إصدار العقوبات أصدر بيانا أكدت فيه اللجنة المكلفة بإدارة النادي، رفضها التام العقوبات وانزعاجها من القرارات وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي وقامت الإدارة بالاتصال بمسئولي اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة للتأكيد على رفض القرارات وأنها ستصعد الأمر حتى لو وصل لتجميد نشاط الكرة.

من جانبه، كشف مصدر بالزمالك أن اتحاد الكرة يواصل سياسة التعنت تجاه النادي دون مبرر، وكانت البداية بالتمسك بطاقم تحكيم مصرى للقمة ثم حرمان فريق الشباب من لقب بطولة الجمهورية بمخالفة اللوائح، وأخيرا إيقاف إمام عاشور 12 مباراة في عقوبة غير مسبوقة وليس لها تبرير، مضيفا أن الزمالك متمسك بموقفه ولن يتراجع عن الحصول على كافة حقوقه الشرعية.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فتح باب التحقيق مع لاعبى فريق الشباب مواليد 99 وإمام عاشور لاعب الفريق الأول بسبب مقاطع الفيديو التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة الزمالك والأهلى الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999، والتى وجه فيها لاعبو الزمالك وإمام عاشور سبابا إلى النادى الأهلى وبعض الشخصيات الأهلاوية.

وأكدت إدارة نادى الزمالك فى بيان لها تم نشره على الموقع الرسمى أنها ستتخذ قراراتها وفقا للتحقيق الذى سيتم فى هذا الشأن وسيخضع له أمام عاشور ولاعبو فريق 99 بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادى الزمالك، كما سترسل إدارة النادى شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبى الأهلى لتجاوزهم فى حق نادى الزمالك، وتطالب إدارة النادى بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة فى قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.