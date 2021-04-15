شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيل ملف أزمة دورى الشباب لمركز التسوية والتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، قيام النادى بتجهيز ملف كامل عن أزمة دورى الجمهورية ورفض اتحاد الكرة الاعتراف باللائحة التى تؤكد تتويج القلعة البيضاء باللقب، وذلك لتقديمه للجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأوليمبية، لاتخاذ القرار النهائى فى هذه القضية خاصة أن اللوائح تصب فى صالح النادى الأبيض بدليل عدم قيام اتحاد الكرة بمنح اللقب للنادى الأهلي، وإنما قرر إقامة مباراة فاصلة دون وجود أى بند فى اللائحة يتيح حدوث ذلك، وبالتالى فالزمالك لن يلعب المباراة التى أعلن اتحاد الكرة إقامتها يوم 20 إبريل الجاري، لتحديد بطل المسابقة.

من جانبه، أكد عمر الدردير، المتحدث الرسمى لنادى الزمالكن أن اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك قررت عدم المشاركة فى المباراة الفاصلة التى أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999، وشدد الدردير على أن إدارة النادى طالبت باعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للائحة التى أرسلها اتحاد الكرة لكل الأندية.

وأضاف المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، "إدارة النادى قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم حال عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للوائح كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية حال عدم الحصول على حق النادى وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادى"، واختتم تصريحاته بأن اللائحة واضحة وصريحة وتنصف نادى الزمالك، مشددا على أن النادى يطالب فقط بالعدالة والحصول على حقه.

فيما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فتح باب التحقيق مع لاعبى فريق الشباب مواليد 99 وإمام عاشور لاعب الفريق الأول بسبب مقاطع الفيديو التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة الزمالك والأهلى الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999، والتى وجه فيها لاعبو الزمالك وإمام عاشور سبابا.

وأكدت إدارة نادى الزمالك فى بيان لها تم نشره على الموقع الرسمى أنها ستتخذ قراراتها وفقا للتحقيق الذى سيتم فى هذا الشأن وسيخضع له أمام عاشور ولاعبو فريق 99 بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادى الزمالك.