شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود للتدريبات اليوم بعد راحة 48 ساعة استعدادا للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الخميس فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، تدريباته على ملعبه بعد الحصول على راحة سلبية يومى الثلاثاء والأربعاء لمنح اللاعبين فرصة لقضاء أول أيام شهر رمضان الكريم مع أسرهم، ويستعد الدراويش لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحدد إيهاب جلال شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.

ويعقد إيهاب جلال، اجتماعاً مع جهازه المعاون لمناقشة خريطة الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، سواء بمواعيد التدريبات خلال شهر رمضان أو فكرة الدخول فى معسكر مغلق بجانب تحديد أطراف المباريات الودية المزمع إقامتها لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.

وحصد الدراويش انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثانى انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.