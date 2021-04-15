شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التحضير لقمة الدورى ضد الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلى، اليوم الخميس، التحضير لمواجهة الزمالك، فى قمة الدورى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى المصرى الممتاز، باعتبارها مباراة فى غاية الأهمية وستكون فارقة فى رسم ملامح المنافسة على لقب الدوري.

ويغلق الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة النصر فى دور الـ32 لكأس مصر، والتى جمعتهما أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث فضل موسيمانى الدفع بمجموعة من اللاعبين البدلاء من أجل إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين فى هذه المواجهة قبل قمة الدورى ضد الزمالك.

ويبدأ موسيمانى ومعاونيه فى دراسة نقاط قوة وضعف الزمالك للتعرف على أسلوب لعبه تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل إبطال مفعول مفاتيح لعب الفريق الأبيض ومنعه من تهديد مرمى الفريق الأحمر.