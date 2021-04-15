شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ تليفزيون الخليج 365: حكم مباراة الزمالك والحرس أفسد اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمى عادل عقل، فى الاستوديو التحليلى لتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن الحكم عمرو رمضان فشل فى استثمار الفرصة بعدما ظهر بمستوى سيئ جدا فنيا وإداريا خلال إدارته لمباراة الزمالك وحرس الحدود بدور الـ32 من كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأبيض 3/ 1، حيث افتقد للثقة والشخصية وكان عصبيا فى التعامل مع اللاعبين خلال فعاليات اللقاء.

وتابع "عقل" أن الحكم تمتع بلياقة بدنية طيبة محاولا التواجد بالمكان المناسب وإيجاد زاوية رؤية مناسبة رغم ذلك لم يكن موفقا فى أهم القرارات الفنية والإدارية فى اللقاء.

وأشار "عقل"، إلى أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين أبرزها ركلة جزاء من وحى الخيال فى الدقيقة 50 لصالح الزمالك، كما أصدر فرمان بركلة جزاء أخرى مثيرة للأبيض فى الدقيقة 67 من عمر اللقاء، لكن يمكن أن نتفق معه الحكم لكنه أثر بشكل كبير فى نتيجة اللقاء بهذه القرارات.

وقال "عقل"، إن الحكم أشهر البطاقة الحمراء غير مستحقة فى مشهد كوميدى للاعب الحرس أحمد القطاوى فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء فى الوقت الذى أغفل طرد محمود علاء، لاعب الزمالك، للعب بقوة زائدة فى الدقيقة، كما أشهر البطاقة الصفراء لثلاثى الزمالك إسلام جابر ومحمود علاء وحسام أشرف.

استطرد "عقل"، أن المساعدين ظهرا يقظة وتمركز جيد وتعاونا مع الحكم فى إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما أن الحكم الرابع لم يجد صعوبة فى السيطرة على المنطقة الفنية خلال المباراة.

اختتم عقل بتقيم أداء طاقم الحكام:

الدرجات: الحكم- 6.0 المساعد الأول –8.0 – المساعد الثانى – 8.0– الحكم الرابع – 8.0