شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. قصة أول بطولة دورى للأبيض بعد 10 سنوات من إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول إفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية، حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة أول بطولة للدوري الممتاز يحققها النادي الأبيض بعد 10 سنوات من إنشاء البطولة.

ونجح نادي الزمالك في الفوز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز 12 مرة وكانت البداية فى موسم 1960 وحتى آخر الألقاب في 2015.

وحقق الزمالك أول ألقابه في مسابقة الدوري، موسم 59/60، وهو الموسم العاشر في تاريخ الدوري المصري منذ إنشائه، وكان الزمالك أول فريق يفوز باللقب غير النادي الأهلي.

وأحرز الزمالك لقب الدوري الأول في تاريخه بمشاركة 10 فرق في البطولة، واحتل الأبيض المركز الأول برصيد 28 نقطة بعد لعب 18 مباراة وتحقيق 12 فوزا و4 تعادلات وخسارة مباراتين، بينما جاء الترسانة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة حيث كان الصراع شرسا وقتها بين أبناء القلعة البيضاء ونادي الشواكيش.

فيما شهدت هذه النسخة احتلال الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما هبط في هذا الموسم نادي الاتحاد السكندري، بعد لعب مباراتين فاصلتين أمام السكة الحديد حسمها الأخير.

وكان هداف الدوري في النسخة التي حسمها الزمالك لأول مرة في تاريخه حمدي عبد الفتاح لاعب الترسانة بعد نجاحه في تسجيل 14 هدفا من أصل 39 هدفا أحرزه الترسانة في هذا الموسم.