ملف.. تأهل الريال وسيتي.. لمسات صلاح.. وانتصارات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد يوم الأربعاء، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، عدد من المباريات الهامة على الصعيد الأوروبي والمحلي، بجانب أحداث مثيرة للجدل.

وتأهل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد اقصاء كلا من ليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني على الترتيب.

وعلى المستوى المحلي، نجح الأهلي والزمالك في التأهل لدور الـ16 في كأس مصر، بتجاوز النصر وحرس الحدود في دور الـ32.

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