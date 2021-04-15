الامارات | بالفيديو: جماهير ليفربول تعتدي على حافلة ريال مدريد.. وتكسر نافذة زيدان بالحجارة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: جماهير ليفربول تعتدي على حافلة ريال مدريد.. وتكسر نافذة زيدان بالحجارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتدى جمهور ليفربول على حافلة ريال مدريد ورموها بالحجارة أثناء توجهها إلى استاد "آنفيلد"، ليلة الأربعاء، لخوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي انتهت بالتعادل السلبي، وتأهل الضيوف لنصف النهائي مستفيدين من الفوز العريض ذهاباً في مدريد 3-1.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للحادثة غير المألوفة على الملاعب الأوروبية التي يفترض أنها وصلت من الاحترافية درجات تدعو للدهشة من السلوك العدواني في التعامل مع اللعبة وعناصرها.

من جهته، أدان نادي ليفربول السلوك المشين لبعض مشجعيه بعد تحطيم نافذة حافلة فريق ريال مدريد، وقال في بيان عبر موقعه الرسمي: "ندين بشكل قاطع الأعمال التي أدت إلى تضرر حافلة فريق ريال مدريد أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد هذا المساء.. إنه سلوك غير مقبول على الإطلاق ومخز قام به عدد قليل من الأفراد"، مضيفاً: "نعتذر بصدق لزوارنا عن أي ضائقة تسببوا بها.. سنعمل مع شرطة ميرسيسايد لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين".

ورصدت الفيديوهات المتناقلة من شوارع ليفربول جماهير بالعشرات اصطفوا على جانبي الطريق واستقبلوا حافلة ريال مدريد غاضبين ورمى بعضهم الحافلة التي ظهرت لاحقاً بزجاج مكسور في نافذة واحدة على الأقل تبين أنها نافذة مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان.

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