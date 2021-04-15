شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب مصر يكشف فترة غياب تريزيجيه عن الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول، عن فترة غياب محمود حسن تريزيجيه، نجم استون فيلا الانجليزي ومنتخبنا القومي، عن الملاعب عقب الاصابة التي تعرض لها.

واُصيب تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فريقه بنظيره ليفربول في الدوري الانجليزي.

وقال طبيب منتخب مصر: «تريزيجيه سيغيب عن الملاعب لفترة تترواح ما بين 6 لـ 9 أشهر».

وأكمل: «نتواصل مع الجهاز الطبي لاستون فيلا بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعب».

ويغيب تريزيجيه عن جميع مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2022.