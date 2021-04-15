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طبيب منتخب مصر يكشف فترة غياب تريزيجيه عن الملاعب

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول، عن فترة غياب محمود حسن تريزيجيه، نجم استون فيلا الانجليزي ومنتخبنا القومي، عن الملاعب عقب الاصابة التي تعرض لها.

واُصيب تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فريقه بنظيره في الدوري الانجليزي.

وقال طبيب منتخب مصر: «تريزيجيه سيغيب عن الملاعب لفترة تترواح ما بين 6 لـ 9 أشهر».

وأكمل: «نتواصل مع الجهاز الطبي لاستون فيلا بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعب».

ويغيب تريزيجيه عن جميع مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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