شكرا لقرائتكم خبر الخيبة المحلية تلازم النصر في الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خيب النصر الآمال في ظهوره الأول بالنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا عندما دشن مشواره في المجموعة الرابعة بالتعادل 0/0 أمام الوحدات الأردني على ملعب مرسول بارك أمس. وفشلت كل محاولات النصر في تغيير صورته المحلية رغم أن المباراة جرت أمام فريق يشارك للمرة الأولى في البطولة. بدأت المباراة هادئة بين الفريقين وسط رغبة من لاعبي النصر لاستدراج الوحدات وكشف مساحات وسطهم، وكاد عبدالفتاح عسيري أن يفتتح التسجيل لولا تدخل طارق خطاب الذي أحبط فرصة هدف للنصر. وفي أول ردة فعل للوحدات، رد أحمد سمير بتسديدة اعتلت قائم برادلي جونز. بعدها استخدم عبدالرزاق حمدالله مهاراته الفردية بحثا عن نيل ضربة جزاء إلا أن حكم اللقاء اعتبر تدخل فراس شلباية قانونيا. واستمرت سيطرة النصر على وسط الملعب دون تشكيل خطورة على مرمى أحمد عبدالستار. وكاد عبدالله مادو أن يكتب تفوق النصر عن طريق رأسية تصدى لها أحمد عبدالستار. بعدها عاد الاستحواذ لصالح النصر دون الوصول إلى المرمى. في الشوط الثاني لم تظهر على لاعبي النصر الرغبة في التقدم نحو المرمى، واستمر الاستحواذ السلبي دون جدوى أمام الدفاعات الأردنية المقفلة، فيما كاد أحمد سمير أن يباغت النصر بهدف عندما سدد كرة قوية تصدى لها جونز.

كانت هذه تفاصيل خبر الخيبة المحلية تلازم النصر في الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.