شكرا لقرائتكم خبر محو الإخفاق المحلي دافع الأهلي لتجاوز الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطوي الأهلي صفحة إخفاقاته المحلية عندما يفتتح لقاءاته بالمجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا بمواجهة الاستقلال الإيراني على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويسعى الأهلي تحت إشراف مدربه الجديد، الروماني لورينت ريجيكامب للظهور بصورة مغايرة لصورته في المنافسات المحلية التي غادر خلالها بطولة كأس الملك بجانب تراجعه إلى المركز السابع في الترتيب العام لفرق الدوري.

وسيكون ريجيكامب ولاعبوه، مطالبين بتقديم مستويات أفضل تعيد الفريق لسكة الانتصارات التي ضلها منذ أكثر من شهرين.

ويأمل ريجيكامب الذي يخوض مهمة صعبة جدا، في بداية جيدة مع الفريق وتحقيق الانتصار الأول وعدم التفريط بالنقاط مبكرا خصوصا مع التعديل الجديد لنظام الاتحاد الآسيوي في البطولة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 40 فريقا، والذي يقضي بتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشرة (5 لغرب آسيا و5 لشرق القارة) بجانب أفضل 6 فرق تحقق المركز الثاني.

قبل المواجهة

