محو الإخفاق المحلي دافع الأهلي لتجاوز الاستقلال

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ويسعى الأهلي تحت إشراف مدربه الجديد، الروماني لورينت ريجيكامب للظهور بصورة مغايرة لصورته في المنافسات المحلية التي غادر خلالها بطولة كأس الملك بجانب تراجعه إلى المركز السابع في الترتيب العام لفرق الدوري.
وسيكون ريجيكامب ولاعبوه، مطالبين بتقديم مستويات أفضل تعيد الفريق لسكة الانتصارات التي ضلها منذ أكثر من شهرين.
ويأمل ريجيكامب الذي يخوض مهمة صعبة جدا، في بداية جيدة مع الفريق وتحقيق الانتصار الأول وعدم التفريط بالنقاط مبكرا خصوصا مع التعديل الجديد لنظام الاتحاد الآسيوي في البطولة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 40 فريقا، والذي يقضي بتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشرة (5 لغرب آسيا و5 لشرق القارة) بجانب أفضل 6 فرق تحقق المركز الثاني.
قبل المواجهة
- تواجها من قبل 4 مرات، فاز الاستقلال 3 مرات، مقابل فوز وحيد للأهلي.
- في النسخة الماضية فاز الأهلي ذهابا 2 / 1، فيما رد الاستقلال بثلاثية في الإياب بالدوحة.
- الأهلي قادم من 6 خسائر متتالية محليا آخرها من الرائد 2 /3.
- آخر 5 مباريات للاستقلال بالدوري الإيراني، انتهت بفوزه مرتين وتعادله مرتين وخسارته مرة.
- آخر مباراة للاستقلال بالدوري المحلي جرت في 3 أبريل الحالي أمام فريق بيكان وانتهت بالتعادل السلبي.
- يحتل الاستقلال المركز الثالث في الدوري الإيراني برصيد 34 نقطة من 19 مباراة.
- عمر السومة هداف الأهلي أمام الفرق الإيرانية بعد تسجيله 8 أهداف.
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