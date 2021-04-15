ممتاز السلة بين الوحدة والنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريقا النصر والوحدة إلى الدور النهائي للدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف)، وذلك بعد فوز الوحدة على الفتح 71 / 64 وفوز النصر على الهلال 80- 71 في ختام الدور النصف النهائي والذي أقيم يوم أمس الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة بالرياض. وتختم منافسات البطولة في النهائيات التي ستلعب بداية من اليوم، حيث يلتقي النصر والوحدة عند الساعة 9.30 مساء في مواجهة أولى، ثم تقام يوم السبت17 أبريل المواجهة الثانية بين نفس الفريقين لتحديد البطل، وذلك عند الساعة 9.30 مساء، وفي حالة التعادل، تلعب مباراة فاصلة اليوم التالي عند الساعة 9.30 مساء يعلن بعدها عن بطل الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.



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