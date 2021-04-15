التاريخ والجغرافيا يدعمان الهلال أمام أجمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح حامل لقب النسخة الماضية، فريق الهلال مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا في العاشرة مساء اليوم، عندما يواجه في المجموعة الأولى التي يستضيفها بالرياض، فريق أجمك الأوزبكي باستاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

واعتمادا على التاريخ والجغرافيا، فإن الهلال هو الأقرب للفوز، نظرا لمشواره العريض في البطولة والذي توجه بتحقيق اللقب 3 مرات، منها لقبين بالمسمى القديم ولقب بالمسمى الجديد (دوري أبطال آسيا)، والأخير حققه في النسخة قبل الماضية.

لم تتغير صفوف الهلال كثيرا، فعلى صعيد الأجانب أضاف اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو ليكون مكملا للثلاثي الأجنبي الذي سبق له المشاركة في النسخة الماضية، الفرنسي بافتيمبي جوميز والبيروفي كاريلو والكوري الجنوبي يانغ هيون سو.

أما على صعيد المواطنين فأهم إضافة تمثلت في التعاقد مع المهاجم الشاب عبدالله الحمدان.

على الورق، ينتظر أن تكون المباراة سهلة على الهلال، لكن الغموض الذي يكتنف فريق أجمك أحد الفرق الحديثة في البطولة، تخيف الهلال أيضا، حيث يشارك أجمك في البطولة للمرة الثانية بعد أن شارك في دور الملحق وخرج مبكرا بخسارته أمام المنافس التقليدي للهلال فريق النصر برباعية نظيفة وكان ذلك في عام 2019.

قبل مواجهة الهلال وأجمك:



نجح الفريق الأوزبكي في الوصول لدور المجموعات بعد فوزه على فريق الغرافة القطري.



يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي مع انتهاء جولته الـ 25 بفارق الأهداف عن الشباب.



يحتل أجمك المركز الخامس برصيد 7 نقاط وبفارق 8 نقاط عن المتصدر بختاكور ولأجمك مباراة مؤجلة.



آخر مباراة محلية للهلال خسرها أمام الاتحاد 0/ 2 في دوري المحترفين.



آخر مباراة محلية لفريق أجمك بالدوري الأوزبكي كسبها 2 /1.



مواجهة اليوم هي الأولى بين الفريقين.



سبق لأجمك مواجهة واحدة فقط من الفرق السعودية وخسر أمامه 0/ 4 بالملحق الآسيوي عام 2019.

شباب الأهلي واستقلال دوتشه

وضمن نفس المجموعة وعلى استاد الملك فهد الدولي، يواجه فريق شباب الأهلي الإماراتي نظيره الاستقلال الطاجكستاني (استقلال دوتشه) في مباراة تشبه المواجهة الأولى بالمجموعة، فحداثة فريق الاستقلال في البطولة تغري شباب الأهلي لتحقيق فوز كبير خاصة في ظل وجود رباعي أجنبي قوي بقيادة لاعب وقائد فريق الهلال السابق المعتاد على اللعب في الملاعب السعودية، البرازيلي كارلوس إدواردو يدعمه كل من الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف والبرازيلي إيجور خيسوس.