نجوم الدحيل يخشون حماس الشرطة

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ويبرز الدحيل كمرشح لخطف بطاقة التأهل المباشرة، حيث تضم قائمته من اللاعبين الأجانب التي اختارها المدرب الفرنسي صبري لموشي، مهدي بن عطية، وعلي كريمي، وأدميسلون جونيور، وهداف الدوري الياباني سابقا، مايكل أولونغا. كما يتسلح الدحيل بأسماء محلية كبيرة مثل كريم بوضياف والمعز علي ومحمد مونتاري.
على الجانب الآخر تنفس مدرب الشرطة العراقي، الصربي ألكسندر إيليتش الصعداء بعد عودة علي حصني ومحمد قاسم وأمجد عضوان للتدريبات.
ويبرز في الشرطة أيضا، سعد عبدالأمير، وسعد ناطق، ومازن فياض، والمحترفان ريفاس ورافائيل دا سيلفا.
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