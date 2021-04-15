شكرا لقرائتكم خبر نجوم الدحيل يخشون حماس الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقص الدحيل القطري والشرطة العراقي شريط لقاءات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، عندما يلتقيان في الـ 8:45 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي بجدة.

ويبرز الدحيل كمرشح لخطف بطاقة التأهل المباشرة، حيث تضم قائمته من اللاعبين الأجانب التي اختارها المدرب الفرنسي صبري لموشي، مهدي بن عطية، وعلي كريمي، وأدميسلون جونيور، وهداف الدوري الياباني سابقا، مايكل أولونغا. كما يتسلح الدحيل بأسماء محلية كبيرة مثل كريم بوضياف والمعز علي ومحمد مونتاري.

على الجانب الآخر تنفس مدرب الشرطة العراقي، الصربي ألكسندر إيليتش الصعداء بعد عودة علي حصني ومحمد قاسم وأمجد عضوان للتدريبات.

ويبرز في الشرطة أيضا، سعد عبدالأمير، وسعد ناطق، ومازن فياض، والمحترفان ريفاس ورافائيل دا سيلفا.