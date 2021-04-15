بيرسبوليس يفوز على الوحدة الإماراتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز فريق بيرسبوليس الإيراني على الوحدة الإماراتي 1 / 0 أمس في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم. وسجل جلال حسيني هدف المباراة الوحيد لبيرسبوليس في الدقيقة الـ40. وتستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كلا من جوا الهندي والريان القطري. يذكر أن بيرسبوليس الإيراني هو وصيف نسخة الموسم الماضي من المسابقة، بعدما خسر في المباراة النهائية أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 1/ 2.

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