شكرا لقرائتكم خبر مدرب الهلال: كويلار دفع ثمن إصابات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد مدرب فريق الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي عدم ثبات مستوى فريقه في المباريات الأخيرة وتعرضه للهزيمة في الجولة الـ25 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 0/ 2 أمام الاتحاد، إلى معاناة فريقه من ضغط المباريات الذي أثر على الأداء، مبينا أنه تسلم المهمة خلفا للروماني رازفان لوشيسكو قبل شهرين وسط هذه الظروف.

جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أمس، والذي خصص لمباراة الهلال وأجمك الأوزبكي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأوضح ميكالي أن الهلال كان يسير بشكل جيد خلال تلك الفترة، واستطاع أن يقدم كرة جيدة، باستثناء المباراة الأخيرة أمام الاتحاد.

وعن إبعاد اللاعب كويلار عن القائمة الآسيوية في اللحظات الأخيرة والزج باللاعب فييتو في قائمة المحترفين الأجانب الأربعة المسموح لهم بالمشاركة في البطولة، أعاد السبب إلى إصابة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم اللاعب المؤثر سالم الدوسري.

أما اللاعب عبدالله المعيوف، فقد اكتفى خلال المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن فريقه سيبذل جهدا كبيرا لتجاوز جميع الظروف في سبيل تحقيق بداية جيدة أمام أجمك الأوزبكي، ومن ثم مواصلة المشوار حتى التأهل إلى الدور المقبل.