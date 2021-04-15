مدرب الهلال: كويلار دفع ثمن إصابات الفريق

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جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أمس، والذي خصص لمباراة الهلال وأجمك الأوزبكي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وأوضح ميكالي أن الهلال كان يسير بشكل جيد خلال تلك الفترة، واستطاع أن يقدم كرة جيدة، باستثناء المباراة الأخيرة أمام الاتحاد.
وعن إبعاد اللاعب كويلار عن القائمة الآسيوية في اللحظات الأخيرة والزج باللاعب فييتو في قائمة المحترفين الأجانب الأربعة المسموح لهم بالمشاركة في البطولة، أعاد السبب إلى إصابة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم اللاعب المؤثر سالم الدوسري.
أما اللاعب عبدالله المعيوف، فقد اكتفى خلال المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن فريقه سيبذل جهدا كبيرا لتجاوز جميع الظروف في سبيل تحقيق بداية جيدة أمام أجمك الأوزبكي، ومن ثم مواصلة المشوار حتى التأهل إلى الدور المقبل.
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