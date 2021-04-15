دفاع الباطن يغري الاتحاد للمزاحمة على الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الاتحاد - الطامح لاقتسام الصدارة للمرة الأولى مع الهلال والشباب والفوز بلقب غائب عن خزائنه سنوات ـ اليوم بالباطن الباحث عن طوق نجاة للهرب من الهبوط، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع في إطار مواجهات الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد حقق في الجولة السابقة انتصارا لافتا على المتصدر الهلال 2/0 فيما خسر منافسه الباطن أمام الشباب 1/ 4.

اللقاء مهم جدا لكلا الفريقين، ففوز الاتحاد صاحب الـ45 نقطة في المركز الثالث سيرفع رصيده إلى 48 ليقتسم الصدارة مع الشباب والهلال والأخيرين يغيبان عن مشهد الجولة الحالية، حيث من المفترض أن يتقابلا في مواجهة عاصفة إلا أنها تأجلت إلى السابع من مايو المقبل بسبب مشاركة الهلال في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

أما فوز الباطن صاحب المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، سيقوي آماله في البقاء ولو قليلا، حيث سيرفع رصيده إلى31 نقطة. ويغري دفاع الباطن الذي استقبل 47 هدفا، فريق الاتحاد للفوز بكامل نقاط المباراة.

قبل المواجهة

