دفاع الباطن يغري الاتحاد للمزاحمة على الصدارة

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وكان الاتحاد حقق في الجولة السابقة انتصارا لافتا على المتصدر الهلال 2/0 فيما خسر منافسه الباطن أمام الشباب 1/ 4.
اللقاء مهم جدا لكلا الفريقين، ففوز الاتحاد صاحب الـ45 نقطة في المركز الثالث سيرفع رصيده إلى 48 ليقتسم الصدارة مع الشباب والهلال والأخيرين يغيبان عن مشهد الجولة الحالية، حيث من المفترض أن يتقابلا في مواجهة عاصفة إلا أنها تأجلت إلى السابع من مايو المقبل بسبب مشاركة الهلال في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
أما فوز الباطن صاحب المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، سيقوي آماله في البقاء ولو قليلا، حيث سيرفع رصيده إلى31 نقطة. ويغري دفاع الباطن الذي استقبل 47 هدفا، فريق الاتحاد للفوز بكامل نقاط المباراة.
قبل المواجهة
- الفريقان التقيا من قبل 10 مرات، فاز الاتحاد في 9 والباطن مرة واحدة.
- سجل الاتحاد في 25 مباراة، 39 هدفا وتلقى 26 هدفا.
- سجل الباطن خلال 25 مباراة أهدافا أقل بكثير من التي استقبلها، حيث له 35 هدفا فيما تلقى 47 هدفا.
- شباك الباطن استقبلت11هدفا في آخر مباراتين، بواقع 7 من النصر و4 من الشباب.
- يستعيد الاتحاد متوسطي الدفاع أحمد حجازي وزياد الصحفي بعد غيابهما عن مباراة الهلال للإيقاف.
- يملك الاتحاد فرصة ثمينة للمزاحمة على صدارة الدوري.- فاز الاتحاد 4 مرات في آخر 5 مباريات، آخرها 2-0 على الهلال.
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